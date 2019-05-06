19-летний парень разъезжал по Мордовии на автомобиле с подложными номерами

В селе Большие Березники сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с подложными регистрационными знаками.

Поздним вечером 5 мая на улице Речной сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено, что молодой человек управлял транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, которые зарегистрированы на автомобиль марки ВАЗ-2106.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №16 ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф