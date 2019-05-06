В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 4 мая на 87-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 20-летний парень. В ходе проверки было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».

Также читайте о том, что 19-летний парень разъезжал по Мордовии на автомобиле с подложными номерами.

Источник: гибдд.рф