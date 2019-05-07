В Дубенском районе загорелся жилой дом

В Дубенском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 6 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Чиндяново. Загорелся жилой дом №19, расположенный по адресу – улица Пролетарская. Владельцем данной постройки является мужчина 1970 года рождения. Пламя охватило жилой дом на площади 12 квадратных метров.

Огонь серьезно повредил постройку.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru