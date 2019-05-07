Житель Лямбирского района во время ссоры до смерти избил мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего жителя Лямбирского района, который до смерти избил мужчину.

В ночь на 2 мая в селе Черемишево Лямбирского района 26-летний молодой человек в ходе ссоры несколько раз ударил кулаками по лицу 32-летнего жителя Саранска. От ударов пострадавший упал на землю. Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть жителя Саранска. По предварительной информации, причинами смерти мужчины стали отёк головного мозга и тупая закрытая травма головы.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru