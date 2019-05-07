В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме

В Саранске произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

Днём 6 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Ленинском районе города. В одном из подъездов многоквартирного жилого дома №32 А, расположенного по адресу – улица Марины Расковой, было зафиксировано загорание электрощитовой на лестничной площадке. Площадь распространения пламени составила 1,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Дубенском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru