Два безработных жителя Мордовии обманным путем получили кредиты

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов зафиксировали два факта мошенничества в сфере кредитования.

В декабре прошлого года безработный житель Саранска 1990 года рождения, предоставив заведомо ложные сведения о своём трудоустройстве и размере заработной платы, оформил заём на сумму 20 тыс. рублей в одном из финансовых учреждений региона.

Также обманным путем кредит в размере 5670 рублей получил безработный житель Краснослободского района 1985 года рождения.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф