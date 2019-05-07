Неизвестный мошенник ограбил 60-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 60-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 60-летней жительнице Саранска позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником банка и сообщил о том, что была зафиксирована попытка снятия денежных средств со счета горожанки посторонними лицами. Затем незнакомец попросил пострадавшую продиктовать ему реквизиты её банковской карты, дабы предотвратить кражу денег.

Горожанка предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, а затем обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме более 46 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что два безработных жителя Мордовии обманным путем получили кредиты.

Источник: 13.мвд.рф