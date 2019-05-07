В Мордовии 24-летняя продавщица ограбила покупателя

В Мордовии работница продуктового магазина подозревается в краже денежных средств у покупателя.

Недавно в полицию обратился житель посёлка Кемля, который сообщил о том, что из его барсетки, забытой им в продуктовом магазине, были украдены денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Стражам порядка удалось установить, что к похищению денег причастна 24-летняя работница торгового заведения. Девушка обнаружила в забытой покупателем барсетке денежные средства. Гражданка похитила часть денег. Затем девушка вернула барсетку пострадавшему, который спустя некоторое время пришел обратно в магазин.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф