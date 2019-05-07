В Мордовии проверяют пляжи

Государственная инспекция по маломерным судам совместно с прокуратурой Кочкуровского района 6 мая провела проверку благоустройства пляжа, расположенного в населенном пункте Сабаево.

В ходе патрулирования сотрудники МЧС установили, что на территории указанного пляжа арендатором не была обеспечена безопасность людей во время отдыха. Отсутствует спасательный пост со специально обученным персоналом и необходимым оборудованием.

Купальный сезон в Мордовии будет открыт 1 июня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru