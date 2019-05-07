Одно из предприятий Мордовии оштрафовали за коррупционное правонарушение

В Мордовии одно из местных предприятий было оштрафовано за коррупционное правонарушение.

Представитель ООО «ГосСервис» передал бывшему начальнику отдела информатизации и организации торгов администрации Кочкуровского района взятку в размере более 13 тыс. рублей с целью заключения по результатам торгов договора на поставку определенной продукции. Чиновник обеспечил победу указанного предприятия в электронном аукционе на поставку в районную администрацию канцелярских товаров.

Решением суда в отношении ООО «ГосСервис» была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 1 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru