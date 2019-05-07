В Мордовии предприниматель заплатит штраф за нарушение антикоррупционного законодательства

В Ардатовском районе предпринимать был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что упомянутый предприниматель в октябре 2017 года заключил трудовой договор с гражданкой, которая ранее занимала должность главного бухгалтера администрации одного из сельских поселений Ардатовского района. Прежний работодатель не был уведомлен об этом в установленный действующим законодательством срок.

В отношении предпринимателя была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что одно из предприятий Мордовии было оштрафовано за коррупционное правонарушение.

Источник: prokrm.ru