В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения в работе следственного изолятора

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в работе одного из местных следственных изоляторов.

В ходе проведения проверки в ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Республике Мордовия» сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения уголовно-исполнительного законодательства, а также правил содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Виновные в указанных нарушениях должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru