В Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких правонарушителей и помогли пенсионеру вернуться домой

В Саранске сотрудники Росгвардии в первомайские праздники задержали пятерых подозреваемых в совершении различных преступлений, а также помогли пожилому человеку вернуться домой.

В юго-западной части Саранска был задержан 31-летний местный житель, который подозревается в совершении мелких хищений из продуктовых магазинов. В центре города стражи порядка задержали двух парней, пытавшихся украсть алкогольную продукцию из магазина.

Также сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных автомобилистов.

Кроме того, правоохранители помогли пожилому мужчине, который заблудился во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Васенко, вернуться домой. Пожилой горожанин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что его уже разыскивают родственники.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia