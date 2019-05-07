В Рузаевском районе водитель автобуса устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Рузаевском районе по вине водителя автобуса произошло ДТП, в результате которого пострадала 46-летняя женщина.

Происшествие произошло ранним утром 6 мая на 19-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ПАЗ, не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Сузуки», по причине чего транспортные средства столкнулись.

46-летняя женщина, которая управляла кроссовером, была госпитализирована в районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке в результате ДТП погиб 46-летний мотоциклист.

Источник: 13.мвд.рф