В колониях Мордовии были предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №11 на участке жилой зоны обнаружили 6 свертков, в которых находились 6 мобильных телефонов, 1 сим-карта и 3 пластиковые бутылки объемом 0,25 литра со спиртосодержащей жидкостью.

Сотрудники исправительной колонии №17 в ходе досмотра жительницы Рузаевского района, прибывшей на свидание к своему супругу, осужденному к 8,5 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, сим-карту и две флеш-карты USB.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su