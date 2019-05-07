В Саранске сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести местного жителя

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько дней назад пропал без вести.

Мухамеджанов Марат Сямиуллович 1968 года рождения, проживающий в Саранске, 5 мая ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в серую футболку с синими полосами, серые брюки и черные туфли.

Родственники говорят о том, что мужчина может называть себя Георгием.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф