В Кадошкинском районе пенсионер добровольно выдал незарегистрированное охотничье ружье

В Кадошкинском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов охотничье ружье.

30 апреля в полицию обратился пенсионер, проживающий на территории указанного района. Мужчина добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов гладкоствольное охотничье ружье ИЖ. Гражданин сообщил, что ранее оружие принадлежало его отцу, который недавно скончался.

Если ружье в ходе экспертизы будет признано технически исправным и годным для стрельбы, мужчине будет выплачено вознаграждение.

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Источник: 13.мвд.рф