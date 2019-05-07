Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Лямбирском районе

В Мордовии проводятся мероприятия по пресечению случаев поджога сухой растительности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов совместно с личным составом Саранского пожарного гарнизона, представителями администраций сельских поселений, а также сотрудниками полиции провели профилактическое мероприятие по пресечению случаев поджога сухой травянистой растительности и мусора в Лямбирском районе.

В рамках указанного мероприятия было создано 25 групп профилактики, которые посетили 22 населенных пункта указанного района и проинструктировали порядка 950 человек мерам пожарной безопасности. Кроме того, было распространено 1500 памяток соответствующего содержания.

Также было возбужденно одно административное расследование за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Мордовии проверяют пляжи.

Источник: 13.mchs.gov.ru