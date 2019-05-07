В настоящее время в Саранске насчитывается 1136 безработных.

Указанный показатель на 7,9% превышает тот уровень безработицы, который был зафиксирован в начале мая прошлого года. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7%.

Заявленная работодателями потребность в кадрах равна 2505 ед.

В период с января по апрель нынешнего года в Саранске за содействием в поиске подходящей работы обратились 2753 человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru