На Мордовию надвигается аномальная жара

В Мордовии ожидается аномальная жара.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии предупреждают о том, что в период с 8 по 13 мая на территории региона будет наблюдаться среднесуточная температура воздуха, превышающая норму на 7 и более градусов.

По причине приближения аномальной жары жителям Мордовии рекомендовано быть крайне осторожными при обращении с огнём. Тем гражданам, которые имеют проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы, стоит усиленно следить за своим здоровьем.

По информации «Известий Мордовии».

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