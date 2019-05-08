В Мордовии разыскиваются подростки, сбежавшие из детского дома

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух подростков, которые сбежали из детского дома.

Вечером 5 мая Лошков Владислав 2005 года рождения и Матвеенко Даниил 2006 года рождения самовольно покинули территорию детского дома, расположенного в Ардатове, и до сих пор не вернулись обратно.

Лошков Владислав был одет в черную куртку на молнии со вставками салатового цвета, черные штаны и кроссовки. Парень может находиться в Инсаре, где проживает его мать.

Матвеенко Даниил был одет в салатовую ветровку со вставками синего цвета на плечах, черные штаны и синие кроссовки. Даниил мог отправиться в Ковылкино, где проживают его отец и бабушка.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых подростков, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83431) 38-59-00 или 102.

Также читайте о том, что в Мордовии произошло массовое отравление на поминках.

Источник: 13.мвд.рф