В Торбеево горел сарай

В Торбеево произошло возгорание сарая.

Днём 7 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит сарай. Огонь охватил постройку на площади 25 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru