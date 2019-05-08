Интернет-мошенник ограбил 19-летнего жителя Саранска, решившего купить фотоаппарат

В Саранске 19-летний местный житель лишился денежных средств, пытаясь приобрести фотоаппарат.

1 мая 19-летний житель Саранска нашел на одном из сайтов объявление о продаже фотоаппарата. Молодой человек связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Затем парень перечислил на банковский счет автора объявления денежные средства в сумме 46 тыс. рублей.

Фотоаппарат житель Саранска так и не получил, а продавец перестал отвечать на его сообщения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф