В Мордовии после вмешательства прокуратуры ребенок был обеспечен необходимым лекарством

В Мордовии после вмешательства прокуратуры 3-летний мальчик был обеспечен необходимым лекарством.

В прошлом году 3-летнему мальчику был поставлен диагноз, из-за которого ему необходима пожизненная терапия ферментозаменительным препаратом. Ребенок имеет право на бесплатное получение лекарства, стоимость которого составляет более 250 тыс. рублей. Но на протяжении четырех месяцев мальчик не получал необходимый медикамент.

После вмешательства прокуратуры ребенок был обеспечен лекарственным препаратом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru