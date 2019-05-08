Житель посёлка Луховка жестоко избил женщину

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя посёлка Луховка, который жестоко избил 42-летнюю женщину.

1 мая 38-летний житель указанного посёлка, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки в компании знакомых женщин. В определенный момент хозяин жилья остался наедине со своей 42-летней гостьей. Женщина оскорбительно высказалась в адрес мужчины. В ответ на это хозяин квартиры жестоко избил гостью.

Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии.

Житель посёлка Луховка был заключен под стражу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф