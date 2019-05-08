В Мордовии главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии глава администрации сельского поселения был оштрафован за нарушение законодательства о закупках.

В прошлом году между администрацией Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района и индивидуальным предпринимателем было заключено девять договоров подряда на ремонт дороги по улице Пролетарской.

Указанные договоры были заключены в обход конкурсных процедур, что является нарушением действующего законодательства.

Глава Ефаевского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 25 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru