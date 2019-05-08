В Саранске из-за антисанитарии закрыли точку по продажу шаурмы

В Саранске была приостановлена работа одной из местных точек по продаже шаурмы.

В ходе проверки точки по продаже шаурмы, расположенной по адресу – улица Миронова, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, которые представляют собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Работа шаурменной была приостановлена на 30 суток. Владелец данной точки общественного питания был признан виновным в совершении административного правонарушения.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru