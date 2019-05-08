Жительницу Мордовии оштрафовали за ложный донос об изнасиловании

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местной жительницы, решившей ложно обвинить своего знакомого в изнасиловании.

В ночь на 27 октября прошлого года жительница Мордовии, находясь в доме, расположенном в деревне Чебудасы, распивала алкогольные напитки в компании трех своих знакомых. В определенный момент между женщиной и одним из её собутыльников вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Мужчина применил физическую силу в отношении жительницы Мордовии, но никакого вреда её здоровью не причинил. Женщина, желая отомстить обидчику, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

В ходе проведения проверки стражи порядка уличили заявительницу во лжи. Женщина признала свою вину.

Решением Чамзинского районного суда в отношении гражданки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru