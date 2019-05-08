Собаководы из Мордовии стали участниками турнира «Сурский ветер»

Собаководы из Мордовии стали участниками турнира под названием «Сурский ветер», который прошел в Пензе.

В указанном турнире приняли участие несколько десятков собаководов и их питомцев из нескольких регионов. Центр ездового спорта Мордовии отправил в Пензу четырех представителей.

Представители Мордовии показали хорошие результаты. В дисциплине байкджоринг, которая предусматривает буксировку собакой велосипеда с хозяином, бронзовую медаль среди женщин завоевали Светлана Клещева и её хаски по кличке Мия. В классе оупен второе место смогла занять Ольга Соловьева со своим хаски по кличке Пират.

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Источник: vk.com/club127139637