В Саранске школьники посетили судебное заседание

В Саранске ученики одной из местных школ посетили судебное заседание по рассмотрению уголовного дела.

Ученики десятого класса МОУ «Гимназия № 19» посетили Ленинский районный суд города Саранска и присутствовали на судебном заседании по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного оборота наркотиков.

Перед началом судебного заседания помощник судьи Архипова Т.Р. провела со школьниками беседу о правах и обязанностях участников уголовного судопроизводства.

Когда судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству, с гимназистами провел беседу государственный обвинитель, который рассказал об особенностях порядка судебного разбирательства по уголовному делу.

После провозглашения постановления о продлении срока содержания подсудимого председательствующий по делу судья Дунюшкина Т.Г. ответила на вопросы, интересующие школьников.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru