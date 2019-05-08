В Саранске чествовали работников связи

В Саранске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню радио.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов, выступая на указанном мероприятии, отметил, что в настоящее время инфраструктура связи в регионе соответствует самым высоким стандартам, а также упомянул о том, что недавно республика завершила переход на цифровое телевидение.

Кроме того, в рамках рассматриваемого мероприятия многим работникам отрасли были вручены высокие награды.

По информации «Известий Мордовии».

Читайте также о том, что детская поликлиника ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» получила игровую зону.