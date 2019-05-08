31-летнего жителя Рузаевки осудили за кражу

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Вечером 12 февраля нынешнего года 31-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в чужой квартире. Мужчина похитил из жилья мобильный телефон, планшет и гитару. Общая стоимость похищенного имущества составила более 8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ранее житель Рузаевки был судим.

Решением Рузаевского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru