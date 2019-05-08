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Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными на водоёмах

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными на водоёмах

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан быть осторожными на водоёмах.

Представители ведомства говорят о том, что в большинстве случаев причиной гибели людей на водных объектах является употребление спиртных напитков. Также к трагическому исходу может привести купание в местах, которые не оборудованы для этого.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии присматривать за детьми и пьяными гражданами, которые отдыхают на водных объектах.

Стоит отметить, что купальный сезон в Мордовии ещё не открылся.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru