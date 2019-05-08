Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными на водоёмах

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан быть осторожными на водоёмах.
Представители ведомства говорят о том, что в большинстве случаев причиной гибели людей на водных объектах является употребление спиртных напитков. Также к трагическому исходу может привести купание в местах, которые не оборудованы для этого.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии присматривать за детьми и пьяными гражданами, которые отдыхают на водных объектах.
Стоит отметить, что купальный сезон в Мордовии ещё не открылся.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Лямбирском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru