Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными на водоёмах

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан быть осторожными на водоёмах.

Представители ведомства говорят о том, что в большинстве случаев причиной гибели людей на водных объектах является употребление спиртных напитков. Также к трагическому исходу может привести купание в местах, которые не оборудованы для этого.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии присматривать за детьми и пьяными гражданами, которые отдыхают на водных объектах.

Стоит отметить, что купальный сезон в Мордовии ещё не открылся.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru