В Саранске столкнулись две легковушки

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло утром 8 мая на пересечении улиц Васенко и Пролетарской. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не предоставил преимущество в движении легковушке марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

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Источник: info-rm.com