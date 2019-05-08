В Саранске столкнулись две легковушки

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Указанное происшествие произошло утром 8 мая на пересечении улиц Васенко и Пролетарской. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не предоставил преимущество в движении легковушке марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.
Информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.
Транспортные средства получили серьезные повреждения.
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Источник: info-rm.com