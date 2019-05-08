В Лямбире грабитель напал на продавца одного из местных магазинов

В Лямбире грабитель напал на продавца сетевого магазина.

Указанный инцидент произошел несколько часов назад. В сетевой магазин зашел мужчина, который на протяжении достаточно длительного периода времени укладывал в корзину дорогую колбасу, сыр и элитный алкоголь. Подойдя к кассе, преступник приставил к горлу продавца нож, а затем потребовал отдать ему выручку. Грузчик смог скрутить и повалить мужчину на пол. Посетители магазина удерживали злоумышленника до приезда полицейских.

По информации «Известий Мордовии».

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