В Мордовии волонтеры восстанавливают лес

В Мордовии волонтеры приняли участие в проекте по восстановлению и сохранению лесов «ПосадиЛес».

7 мая возле села Старая Авгура было посажено 10 тыс. саженцев сосны для восстановления лесного массива. Посадку нового леса поддержали представители регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, природопользования, а также движения ЭКА.

Саженцы были высажены на территории площадью 2 гектара.

Территория для посадки была специально подготовлена сотрудниками местного лесничества, которые будут ухаживать за саженцами.

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Источник: info-rm.com