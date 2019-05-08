В Саранске пойдет под суд 39-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

В январе 2017 года гражданин Молдовы обратился к 39-летнему обвиняемому с просьбой помочь ему получить разрешение на временное проживание на территории России и временную регистрацию. Подсудимый согласился помочь иностранцу за денежное вознаграждение в размере 125 тыс. рублей. В период с января по март 2017 года обвиняемый получил деньги, но помощь не оказал, поскольку намерения и возможности это сделать у него не было.

В мае 2017 года под предлогом оказания указанной помощи обвиняемый лишил 95 тыс. рублей ещё одного гражданин Молдавии.

Кроме того, в феврале и марте 2017 года ещё два жителя Молдавии, желающие получить российские водительские удостоверения, стали жертвами подсудимого. В общей сложности пострадавшие лишились 35 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 31-летнего жителя Рузаевки осудили за кражу.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru