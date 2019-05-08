В Саранске изменится схема движения автобусного маршрута №29

В Саранске 9, 10 и 12 мая изменится схема движения автобусного маршрута №29.

В период с 9:00 до 13:00 9 мая, с 10:00 до 14:00 10 мая и с 9:00 до 15:00 12 мая в схему движения автобусного маршрута №29 будет внесено изменение. Данный маршрут вместо автомобильной дороги «Обход города Саранск» будет двигаться по старой дороге, которая обеспечивает подъезд к аэропорту Саранска.

Спартакиада учащихся России является причиной изменения схемы движения автобусного маршрута.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru