В Саранске загорелся полиграфический салон

В Саранске произошло возгорание полиграфического салона.

Днём 8 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте Ленина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит полиграфический салон.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил строение на площади 48 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru