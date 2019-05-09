В Саранске загорелся полиграфический салон

В Саранске произошло возгорание полиграфического салона.
Днём 8 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте Ленина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит полиграфический салон.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил строение на площади 48 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru