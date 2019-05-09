В Ельниках в результате ДТП пострадал человек

В Ельниках произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло днём 8 мая. На одной из улиц указанного населенного пункта было зафиксировано опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru