В Ельниках в результате ДТП пострадал человек

В Ельниках произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло днём 8 мая. На одной из улиц указанного населенного пункта было зафиксировано опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru