В Саранске автомобиль наехал на препятствие

В Саранске автомобиль совершил наезд на препятствие.

Происшествие произошло вечером 8 мая на Северо-Восточном шоссе. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, совершил наезд на препятствие.

По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, по какой причине автомобилист допустил наезд на препятствие.

В ликвидации последствий инцидента были задействованы представители МЧС.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись две легковушки.

Источник: 13.mchs.gov.ru