В Саранске автомобиль наехал на препятствие

В Саранске автомобиль совершил наезд на препятствие.
Происшествие произошло вечером 8 мая на Северо-Восточном шоссе. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, совершил наезд на препятствие.
По предварительной информации, в результате данного ДТП никто не пострадал.
Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, по какой причине автомобилист допустил наезд на препятствие.
В ликвидации последствий инцидента были задействованы представители МЧС.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись две легковушки.
Источник: 13.mchs.gov.ru