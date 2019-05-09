Мордовские баскетболистки успешно выступили на соревнованиях в Чувашии

Баскетболистки из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Чувашии.

Турнир по баскетболу памяти Зои Ивановны Парфеновой в период с 6 по 7 мая проходил в городе Алатырь. В данных соревнованиях приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Чебоксар, Алатыря, Шумерли и Саранска. Участницами состязаний стали спортсменки 2003-2004 годов рождения. Мордовию на рассматриваемых соревнованиях представляли воспитанницы ГБУ РМ «СШОР по баскетболу и волейболу».

Спортсменки из Мордовии заняли второе место, уступив победу команде Алатыря.

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Источник: info-rm.com