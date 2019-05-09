24 жителя Мордовии подхватили ВИЧ-инфекцию

24 жителя Мордовии узнали о вирусе иммунодефицита.

В общей сложности на протяжении минувшей недели на территории Мордовии было зафиксировано 265 случаев различных инфекционных заболеваний.

Кишечными инфекциями за отчетный период заболели 124 жителя Мордовии. Также было зафиксировано три случая заболевания скарлатиной. Два жителя Мордовии обратились в больницу с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. 19 человек пострадали от укусов животных.

Также на минувшей неделе 24 жителя Мордовии узнали о вирусе иммунодефицита.

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Источник: info-rm.com