На некоторых улицах Саранска 8 июня будет ограничено движение транспортных средств

8 июня на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 08:00 8 июня до 00:00 9 июня движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на следующих объектах улично-дорожной сети: по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Рабочей; по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Волгоградской; по ул. Б. Хмельницкого от ул. Пролетарской до ул. Большевистской и от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина; по ул. Большевистской от ул. Полежаева до ул. Кавказской по обеим сторонам; по ул. Л. Толстого от ул. Полежаева до ул. Советской; по проспекту Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской; по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской; по ул. Рабочей от ул. Советской до ул. Коммунистической; по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко; по проспекту Российской Армии; по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской; на парковках: по ул. Советской, по ул. Большевистской, по ул. Б. Хмельницкого, по ул. Коммунистической, в районе здания гостиницы «Саранск».

В период с 08:00 8 июня до 00:00 9 июня будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети: по ул. Севастопольской от проспекта 70 лет Октября до ул. Волгоградской; по ул. Серова от ул. А. Невского до кольцевой развязки на ул. Крупской.

В период с 08:00 8 июня до 00:00 9 июня будут запрещены движение и стоянка транспортных средств по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей; по дублерам ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны); на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую).

Причиной введения указанных ограничений является проведение футбольного матча между сборными командами России и Сан-Марино.

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Источник: adm-saransk.ru