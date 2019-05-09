В Саранске прошла легкоатлетическая эстафета

В Саранске 7 мая прошла 82-я городская легкоатлетическая эстафета.

Эстафета состояла из двух забегов. В рамках первого забега соревновались спортсмены из сборных команд ВУЗов Мордовии, средних специальных учебных заведений, команд КФК предприятий, а также сборных команд районов. Во втором забеге приняли участие представители общеобразовательных школ Саранска.

Победителями первого этапа в своих группах стали Горин Николай (МГУ им.Н.П.Огарева), Гурьянов Евгений (СШОР по зимним видам спорта), Тундыков Даниил (ФДП и СПО МГПИ) и Зубов Максим (МОУ «СОШ № 33»).

Среди команд победителями стали МГУ, «СШОР по зимним видам спорта», ФДП и СПО МГПИ, МОУ «СОШ № 37».

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Источник: adm-saransk.ru