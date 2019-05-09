Стартовали продажи билетов на футбольный матч между сборными России и Сан-Марино

Поступили в продажу билеты на футбольный матч между сборными России и Сан-Марино.

Указанный матч будет проведен в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Стоимость билетов на рассматриваемую игру варьируется в ценовом диапазоне от 500 до 5000 рублей. Дети возрастом до 5 лет могут посетить матч бесплатно, но малыши должны быть в сопровождении родителей и не занимать отдельного места.

Матч между сборными России и Сан-Марино по футболу пройдет в Саранске 8 июня. Игра начнется в 19:00.

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Источник: info-rm.com