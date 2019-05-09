Игроки ХК «Мордовия» наградили юных хоккеистов

Игроки хоккейного клуба «Мордовия» Василий Кружилин и Даниил Юнышев наградили юных хоккеистов.

Несколько дней назад на главной ледовой арене Мордовии состоялся региональный этап Кубка «Добрый Лёд». Победа досталась ХК «Инсар». Второе место завоевали игроки ХК «Рузбарс». Третье место досталось ХК «Атюрьево». Команды из Инсара и Рузаевки примут участие в межрегиональном этапе, который состоится в октябре.

В церемонии награждения победителей принимали участие заместитель директора ГБУ РМ «СШОР по хоккею» Лариса Гостяева, а также упомянутые хоккеисты «Мордовии».

По информации пресс-службы ХК «Мордовия».

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Источник: hcmordovia.ru