Бегуны из Мордовии стали участниками марафона, который недавно прошел в Казани.

В главном забеге на 42 километра и 200 метров приняли участие пять представителей Мордовии.

Лучший результат среди представителей Мордовии показал Виталий Верендякин. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 39 минут и 30 секунд, что позволило ему занять 41-е место.

Один из мордовских бегунов, которым является Семен Радаев, выступал среди инвалидов на хэндбайке. Данный спортсмен стал бронзовым призером соревнований.

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Источник: info-rm.com