Болельщикам ФК «Мордовия» предлагают выбрать лучшего игрока сезона

Футбольная команда «Мордовия» определяет лучшего игрока завершающегося сезона путем проведения зрительского голосования.

Письма с вариантами тройки лучших игроков принимаются на электронный адрес пресс-службы мордовского футбольного клуба: fcm_press@list.ru. При отправке письма нужно оставить пометку «приз зрительских симпатий». Голосование будет проводиться до 17 мая.

Ранее приз зрительских симпатий получали Руслан Мухаметшин (2011/2012, 2012/2013), Алексей Иванов (2013/2014), Антон Коченков (2014/2015), Евгений Луценко (2015/2016) и Денис Шебанов (2017/2018).

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Источник: fc-mordovia.ru