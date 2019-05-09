Житель Чувашии пытался противозаконно привезти в Мордовии нескольких поросят

В Мордовии был пресечен факт незаконной перевозки поросят.

На 83-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Россельхознадзора совместно с участковыми уполномоченными отделения полиции №17 ММО МВД РФ «Чамзинский» остановили автомобиль марки «Лада-Ларгус» под управлением жителя Чувашии. Мужчина без ветеринарных сопроводительных документов перевозил пятерых поросят.

По итогам рейда был произведен возврат животных. Жителю Чувашии грозит административная ответственность.

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Источник: ursn-rm.ru